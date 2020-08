Benevento, fatta per Lapadula

Manca solo l’ufficialità. Lapadula, obiettivo su cui aveva messo gli occhi anche l’Udinese, è oramai un giocatore del Benevento. Nella mattinata di ieri è stato raggiunto l’accordo col Genoa e già oggi ci sarà la firma per un triennale, un affare da 4 milioni di euro, definitivo o in prestito con obbligo. Sarà lui quindi il primo colpo in attacco. Ma non sarà l’unico. Il club di via Santa Colomba è sempre intenzionato a far suo Gervinho. E anche in questo caso si può parlare di trattativa ben avanzata. Offerte anche per Bonaventura e Kluivert, anche se questa operazione risulta essere difficilissima.

FONTE Ottopagine