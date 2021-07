Calciomercato Fiorentina – E se tornasse Berna? Si può fare, ecco come…

Federico Bernardeschi ha fatto faville. Questo Europeo porta anche la sua firma. Con una freddezza glaciale è stato perfetto nella situazione dei calci di rigore. Adesso, Berna può vantarsi di aver vinto un Europeo da protagonista. Il suo nome però ora fa clamore per un altro motivo. Il ragazzo è in scadenzo di contratto. Tra una stagione, qualora non dovesse rinnovare la sua permanenza con la vecchia Signora, sarebbe libero di lasciare Torino a parametro zero. Tutto, o quasi, dipende da Allegri. Lui deciderà le sorti del 27enne. La Fiorentina, nel frattempo, ci starebbe pensando e come. Vediamo il piano di Commisso.