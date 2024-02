Udinese | Bijol: “Felice di essere a Udine. Infortunio? chance per crescere”

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, manca assai alla retroguardia friulana. Il centrale sloveno è stato ospite della decima puntata di Champions of Made in Italy, format della Lega Serie A in collaborazione con Italian Trade Agency. Lo sloveno ha parlato del suo rapporto con il calcio e con Udine: "Il calcio per me è speciale, è il mio mondo, è quello che amo fare ogni giorno. E' tutta la mia vita. Ho dovuto lavorare sodo per arrivare in Serie A, devi fare molti sacrifici, devi allenarti forte. Ci sono stati alcuni momenti difficili nella mia carriera ma bisogna essere forti e superarli. Le difficoltà ti aiutano a diventare un giocatore e una persona migliore. Venire all'Udinese è stata per me un'opportunità di crescita e sono felice di aver deciso di venire qui."