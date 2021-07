Calciomercato Fiorentina – Biraghi in giallorosso? Ecco chi è il sostituto

Non si può negare. Cristiano Biraghi è un ottimo terzino sinistro. Sono tante le squadre che lo hanno messo nel mirino e che ci starebbero facendo un pensierino. Al giusto prezzo ogni calciatore può partire. Al momento sembrerebbe che la cessione di Birgahi non sia una priorità in casa Fiorentina. Resta comunque il fatto che Spinazzola, come tutti sappiamo, si è fatto male (e non poco). Il calciatore giallorosso resterà fuori dai giochi almeno per sei mesi e Mourinho ha bisogno di un calciatore che lo sostituisca. Tutti gli indizi portano proprio a Birgahi. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 9 milioni di euro. Difficilmente Commisso potrebbe farlo partire a meno. Nel frattempo, Pradè si sarebbe già mosso alla ricerca del sostituto del numero 3. Ecco di chi stiamo parlando.