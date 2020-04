Bologna, il maestro Danilo fa scuola di difesa

Negli ultimi tempi c’è stata una inversione di tendenza sopratutto per merito di Danilo Larangeira, il veterano della difesa che nel sistema di Mihajlovic è diventato un titolare imprescindibile e inamovibile.

Danilo è approdato a Casteldebola nell’estate 2018 dopo avere chiuso una lunga parentesi a Udine dove ha avviato, nel 2011, la sua carriera italiana. In Friuli aveva rotto con l’ambiente, cercava un nuova piazza da esplorare per trovare stimoli ormai sopiti. Persona introversa e di poche parole, come sono i paolisti più simili agli europei che non ai carioca, ha fatto il suo ingresso a Bologna in punta di piedi, diventando subito un leader. Silenzioso, dicono tutti, ma leader vero. Di quelli ai quali ti puoi affidare quando la partita diventa calda e il risultato è in bilico. Diventato padre a 18 anni, è dovuto crescere in fretta in Brasile abituandosi subito a certe responsabilità che in famiglia come nello spogliatoio sono molto simili. Con l’esempio è diventato il “maestro” dei compagni che gli giocano al fianco. L’anno passato proprio con Lyanco, parlando la stessa lingua ma senza esagerare, quest’anno con la sorpresa Bani che grazie alle coperture di Danilo può spingersi spesso in attacco per segnare i gol che hanno portato al Bologna punti importanti. Ora Danilo ha il compito di scolarizzare nel ruolo Tomyiasu, centrale naturale adattato a terzino, che nei programmi della prossima stagione è destinato a prendere il posto proprio di Danilo. Questi, vicino ai 36 anni (li compirà tra un mese), dovrà decidere, col contratto in scadenza a giugno, se rimanere in Emilia accettando l’offerta di rinnovo con un ruolo di contitolare che il Bologna di buon grado è intenzionato ad offrirgli. Tutto avverrà a tempo debito.