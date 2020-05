Bologna, ottime notizie: “Primo tampone su sospetto positivo COVID19 ha dato esito negativo”

Da pochi minuti è arrivata da Casteldebole un’ottima notizia. Ieri infatti in casa Bologna era stato rilevato un sospetto caso di COVID-19 all’interno della squadra di Sinisa Mihajlovic. Effettuato subito il tampone questa mattina i risultati hanno dato esito negativo. Ora verrà effettuato un nuovo test per scongiurare la positività dell’elemento. Buone notizie per la ripresa della Serie A che dunque non dovrà probabilmente fare già i conti con il primo caso di Coronavirus dopo la ripresa degli allenamenti. Ecco la nota del club emiliano: “Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale”.