Bologna, terapie e differenziato per 6 giocatori

Ripresa della preparazione per il Bologna di Sinisa Mihajlovic in vista dell’anticipo casalingo di sabato contro l’Udinese. Per i rossoblù, reduci dalla sconfitta interna con il Genoa, attivazione fra palestra e campo, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto insieme ad alcuni elementi della formazione Primavera. Terapie e differenziato per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Gary Medel, Roberto Soriano, Nicola Sansone e Federico Santander. Domani i rossoblu’ svolgeranno una seduta di allenamento a porte chiuse.