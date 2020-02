Bologna-Udinese, l’analisi di Luca Marelli

L’ex fischietto, autore di un seguitissimo blog, commenta alcuni episodi del pareggio al Dall’Ara:

“Interessante quanto accaduto al 28′ su un contrasto aereo tra Bani e Okaka. Tralascio la sceneggiata di Bani ch, sfiorato tra petto e mento, si butta a terra coprendosi il volto. Il fallo c’è, la sbracciata è certamente negligente, ma Pasqua sceglie di richiamare con tutta tranquillità l’attaccante dell’Udinese. La reazione di Okaka è in linea con l’educazione mostrata da Pasqua: lo ascolta, annuisce e si allontana senza proferire parola.

Il Bologna trova il pareggio al 91′ con Palacio. Episodio controllato dal VAR per un paio di minuti e che è molto meno semplice di quanto potrebbe sembrare. Tutto ruota attorno ad Orsolini che tenta di deviare il pallone in rovesciata: se l’avesse toccata Palacio sarebbe stato in posizione di fuorigioco. In realtà Orsolini non è riuscito a deviare ed ha consentito a Palacio di poter pareggiare la partita con una rete regolarissima”.

