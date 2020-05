Brescia, Cellino: “I contratti si basano sulla stagione, quindi dureranno 14 mesi”

Giornata decisiva più che mai per la ripresa del campionato di Serie A. Oggi il Ministro Spadafora e la FIGC si incontreranno per stabilire le sorti del calcio italiano. Oltre alla questione ripresa e il tema relativo ai diritti Tv un’altra situazione calda è quella dei contratti in scadenza al 30 giugno. Di questo argomento, il presidente del Brescia, Massimo Cellino ha fatto un inciso ai microfoni di Telelombardia. Queste le sue parole: “La FIGC ha deliberato che la stagione sportiva finirà il 30 agosto. I contratti si basano sulla stagione sportiva e quindi dureranno 14 mesi“.