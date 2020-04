Brescia, Cellino tuona: “Pronto a non schierare la squadra, se si torna a giocare”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino, ha espresso tutta la sua contrarietà alla possibile ripartenza del calcio giocato. Il patron dei lombardi ha addirittura minacciato di non schierare la squadra in campo, qualora si dovesse tornare a giocare il campionato di Serie A. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Se ci costringono a riprendere, sono disposto a non schierare la squadra e perdere tutte le partite a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più. Il campionato non può riprendere sia per il rispetto della salute sia per la salvezza del sistema calcio. La UEFA non può far slittare, sono arroganti e irresponsabili, pensano solo alle coppe e agli interessi economici. La Serie A non può terminare oltre il 30 giugno, perché c’è la chiusura dei bilanci e i contratti dei giocatori. Se vuol fare qualcosa di utile, la UEFA ci mandi bombole d’ossigeno e respiratori, glie ne saremmo grati”.