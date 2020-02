Brescia, Lopez: “Volevamo partire aggressivi, ma l’Udinese è una squadra molto fisica”

Le parole del neo allenatore delle Rondinelle:

“Sapevamo di affrontare una squadra fisica che possiede fisicità e qualità. Nel secondo tempo abbiamo tenuto il campo e abbiamo avuto anche la palla per raddoppiare e chiudere la partita, ma se poi non sei concentrato al massimo, in Serie A questi errori li paghi ed è un peccato per i ragazzi e per il loro morale.

Volevamo partire subito aggressivi, ma poi ti ritrovi di fronte una squadra fisica e diventa tutto complicato, loro sono arrivati diverse volte davanti la porta, avrebbero potuto segnare ma non è andata così.

Per come è andata la partita sono 2 punti persi perché sono consapevole che loro hanno avuto diverse occasioni, ma i gol poi vanno fatti e noi nel secondo tempo avremmo potuto raddoppiare”.