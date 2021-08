Mercato Fiorentina – Brusca frenata: Pradè prepara un piano B

La società viola cerca in tutti i modi di migliorare la propria rosa. Sono diversi gli acquisti già completati, come Nico Gonzalez dallo Stoccarda per quasi venticinque milioni. Per completare il 4-3-3 del nuovo mister Vincenzo Italiano, servono nuovi innesti sia a centrocampo che sulle fasce. La dirigenza sta portando avanti da diverso tempo una nuova trattativa per assicurarsi le prestazioni di una pericolosissima ala destra. Nelle ultime ore sembra esserci stato un brusco rallentamento, sembra quasi potersi chiudere questa pista. In caso il D.S. Pradè studia già il nuovo colpo e la possibile alternativa. Scopri assieme a noi di chi si sta parlando. Un talento pronto a sbocciare <<<