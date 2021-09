News Fiorentina – Brutte notizie in vista del prossimo match

Il campionato non era iniziato al meglio , dato che dopo la prima giornata, sui giornali si parlava sicuramente di una buona prestazione, ma la classifica raccontava zero punti. Subito dopo la stagione è cambiata e il mister Italiano sta facendo il meglio per la formazione gigliata .

Arriva la vittoria contro il Torino per 2-1 all'Artemio Franchi, che manda in visibilio la folla grazie anche ad una prestazione a dir poco convincente. Il secondo match contro l'Atalanta è stato addirittura sorprendente . Vittoria ed altri tre punti che proiettano la Fiorentina a sei punti e fanno ben sperare.

Ora in programma la partita contro il Genoa. Un impegno che non sarà facile, dato che la squadra di Ballardini arriva con il vento in poppa, grazie alla fantastica rimonta servita al Cagliari. Ci sono diverse novità in vista dell'incontro. Non tutte sono positive per la società gigliata.