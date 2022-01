Calciomercato Cagliari / Aggiornamenti pesantissimi: capolavoro di Giulini

Il prossimo match è fissato. Domenica 16/01, alle ore 18:00, il Cagliari scenderà in campo contro i giallorossi di Mourinho. Il conto alla rovescia è cominciato ma non è questo che preoccupa Mazzarri.

Tra esattamente 17 giorni chiuderà il calciomercato. Il presidente Giulini si sta dando da fare. Qualora dovessero andare in porto tutte le operazioni che bollono in pentola, ci troveremmo di fronte ad un capolavoro di mercato. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.