Calciomercato Cagliari / Annuncio clamoroso! Gira una voce folle: “si può!”

Il Cagliari continua a pensare al futuro. Nonostante la campagna acquisti di gennaio, continuano ad esserci alcune lacune in mezzo al campo (e in panchina) che devono essere colmate.

Mazzarri sta facendo il possibile per cercare di raggiungere la salvezza con i giocatori che ha a disposizione. A dire il vero, dando un rapido sguardo alla rosa rossoblù, ancora fatichiamo a concepire come sia possibile che il Cagliari si trovi in quella zona della classifica ma le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Arriviamo al dunque.