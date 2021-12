Calciomercato Cagliari / Attacco: si lavora su 4 nomi! Ecco chi può arrivare

Si parla tanto della difesa ma troppo poco dell'attacco. Il Cagliari ha subito 40 gol in 19 partite ma è anche vero che ne ha segnati soltanto 17. Commentare questi dati non serve a niente. La situazione è sotto gli occhi di tutti.

Walter Mazzarri gode della fiducia della società. Giulini e Capozucca confidano in lui. Il Cagliari ha investito una somma importante sul suo nuovo tecnico. A gennaio, più precisamente il 3 gennaio, verrà riaperto il calciomercato e i rossoblù non hanno intenzione di rimanere a guardare. La classifica è preoccupante. Bisogna colmare le lacune ma non soltanto in difesa. Adesso si parla solo ed esclusivamente del reparto offensivo.