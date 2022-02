Cagliari Calcio / Attenzione! Napoli alle corde? Spalletti non se l’aspettava

Il Cagliari non vuole invertire la rotta. Il club rossoblù viene da due pareggi e una vittoria. E' motivato e vuole proseguire per la sua strada.

Le prossime partite potrebbero già essere decisive. Ogni scontro è una finale e non è ammessa la sconfitta. Dopo il mea culpa per il primo tempo sotto tono contro l'Empoli, Mazzarri è pronto a scendere in campo. Prossimo avversario? Il Napoli di Spalletti. Ed è proprio qui che volevamo arrivare... questo proprio non ce lo aspettavamo!