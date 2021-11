Calciomercato Cagliari / Bargiggia lancia la bomba di mercato e Mazzarri…

I tifosi del Cagliari non mollano. Credono nella rimonta. Nel calcio tutto è possibile e in un campionato ci sono 38 partite. Al momento ne sono state giocate soltanto 12.

E' anche vero che i risultati tardano ad arrivare e guardare la classifica non aiuta affatto. Il cambio di allenatore non ha portato i risultati sperati. L'esperienza di Mazzarri, per ora, non sembra abbastanza ma, come detto, il campionato è lungo e saltare a conclusioni troppo affrettate potrebbe essere incauto e soprattutto totalmente inutile. Ma andiamo dritti al punto.