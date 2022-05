Calciomercato Cagliari | Attenzione: Berlusconi prepara l’offerta

Adesso la palla passa a Giulini. Quello che è successo a Pisa è entrato nella storia. Il Monza di Silvio Berlusconi ha vinto la finalissima contro il club toscano regalando alla società lombarda la prima promozione in Serie A dalla sua fondazione.

Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Il Cagliari dovrà fare di tutto per cercare di tornare in Serie A nel minor tempo possibile. Si continua a sentir parlare di smantellamento ma le novità dicono tutt'altro.

Anzi, non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto. Gira voce che Berlusconi sia pronto a mettere sul tavolo di Giulini un assegno con diversi zeri. Le ultimissime novità, però, non riguardano soltanto Berlusconi. Procediamo per gradi, ecco che cosa sta succedendo <<<