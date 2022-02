Cagliari Calcio / Ultim’ora: ci sono una buona e una cattiva notizia!

Il Cagliari è in forma e vuole continuare a correre. I ragazzi di Walter Mazzarri non hanno intenzione di allentare il ritmo. Bisogna tenersi il più lontano possibile dalla zona rossa. Sarà difficile ma l'obiettivo è sempre e soltanto uno solo: vincere.

Dopo la vittoria a Bergamo contro la Dea di Gasperini, adesso il Cagliari è pronto a scendere in campo contro l'Empoli di Andreazzoli. Una squadra ostica perché in forma ma che non vince da diverse partite (3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5). Ma andiamo dritti al punto.