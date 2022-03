Cagliari Calcio / Altare: dietrofront della società! Tutto sul bianconero?

La notizia del prolungamento del contratto del difensore rossoblù ormai è cosa saputa e risaputa. E se la situazione fosse diversa?

Redazione

Giorgio Altare nasce il 9 agosto del 1998 a Bergamo. Nella sessione invernale di mercato sembrava destinato alla Serie B. Il duo Giulini-Capozucca, invece, ha deciso di trattenerlo a Cagliari. C'era un reparto da ricostruire. Fuori Godin e Caceres, dentro Lovato e Goldaniga. Il Cagliari aveva bisogno anche di Altare e viceversa. La difesa rossoblù è stata ricostruita e Walter Mazzarri ha proseguito il suo lavoro. Ciò che è stato fatto da Altare dal momento in cui il Cagliari ha deciso di dargli fiducia non è passato affatto inosservato e il prolungamento del contratto ne è la prova. Ma non finisce qui. Arriviamo al dunque.

Anche il contratto di Obert è stato prolungato fino al 2026. Il Cagliari ha le idee chiare. Giulini sta vivendo il presente con uno sguardo rivolto al futuro. Lovato difficilmente rimarrà a Cagliari. Goldaniga, invece ha 28 anni. Questa per lui è una grandissima opportunità per dimostrare a tutti, ma in primis a sé stesso, che può ancora incidere e fare la differenza. Le ultimissime voci di mercato, però, rivelano che il club sardo stia pensando anche a qualcun altro. D'altro canto, bisognerà sostituire Lovato ed è difficile pensare al reparto difensivo: Obert, Altare, Goldnaiga. C'è bisogno di esperienza ed è proprio qui che volevamo arrivare...

Il mare è pieno di pesci ma certe volte, alcuni amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Esatto! Stiamo parlando proprio di Daniele Rugani. Il bianconero ha un contratto con la Vecchia Signora fino al 2024 ma le 9 presenze in campionato dall'inizio dell'anno gli stanno un po' strette. Sente di meritarsi una maglia da titolare e il Cagliari potrebbe anche decidere di fare all-in e cercare di riportarlo in rossoblù. Insomma, al momento non ci risulta che ci sia ancora nulla di concreto ma mai dire mai... staremo a vedere e, come sempre, vi terremo aggiornati. Ma non finisce qui! Il calciomercato va avanti: 2 entrano e 2 escono! Facciamo il punto <<<