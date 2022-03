Cagliari Calcio – Dalla rissa al rigore non dato: Giulini è davvero nei guai…

Ciò che è accaduto all'Unipol Domus ha dell'incredibile. E' successo di tutto e di più. Non perdiamo altro tempo: facciamo chiarezza

Redazione

Ciò che è successo ha dell'incredibile

Abbiamo visto tutti ciò che è successo tra il Cagliari di Walter Mazzarri e i rossoneri di Stefano Pioli. Il match si è concluso con la vittoria della squadra lombarda ma quello che è accaduto è molto grave. Il tecnico rossoblù ha fatto il possibile per fare giustizia (nel post-partita) ma non si può cambiare il passato e il mancato rigore assegnato al Cagliari rischia di pregiudicare un campionato. Marelli (eserto VAR) è stato più che chiaro. Il regolamento interpreta questi eventi come "contrasti di gioco". Una situazione che ha dell'inverosimile. Non serve rivedere il video 1798 volte, una è più che sufficiente. Maignan colpisce la testa di Lovato che, prima di ricevere il pugno, colpisce il pallone. E quindi?

Dallo stadio non era facilissimo accorgersi di ciò che fosse accaduto. Lo stesso Mazzarri ha ammesso che anche lui dalla panchina non si era reso conto della gravità dell'episodio. Rivedendo lo scontro, però, è davvero difficile cercare di capire come sia possibile il fatto che il VAR non sia intervenuto. Marelli, ai microfoni di DAZN, è stato più che esaustivo. Il regolamento parla chiaro. L'episodio è stato interpretato come un semplice contrasto di gioco. Ma andiamo avanti. Passiamo alla rissa.

Ovviamente, si cercherà di capire cosa sia avvenuto. C'è chi dice di aver sentito frasi razziste e chi, invece, ammette di non aver sentito nulla di tutto ciò. Anche questa situazione verrà nuovamente analizzata e chi di dovere prenderà gli adeguati provvedimenti sulla base dell'evidenza dei fatti. Tornando alla partita, una cosa però è certa: il Cagliari ha disputato una grandissima prestazione giocandosela alla pari contro una delle pretendenti al titolo di Campion d'Italia. La classifica, invece, non lascia spazio a diverse interpretazioni. Il Cagliari e Giulini rischiano. In questo momento i rossoblù sono 17esimi a +3 dalla terzultima. La traversa di Pavoletti prima e la mancata assegnazione del rigore poi hanno contribuito all'esito del match. Adesso testa alla prossima gara: si va alla Dacia Arena. Udinese-Cagliari, 3 aprile (orario da definire). Ma non finisce qui. A proposito del match: ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione <<<