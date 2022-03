Cagliari Calcio / Mercato? Giulini dà il via alle danze: tutto sul granata!

Il presidente rossoblù non perde tempo e va dritto al sodo. Secondo gli ultimissimi rumours sembrerebbe che non ci siano dubbi: il punto!

Il Cagliari ha un solo obiettivo da raggiungere. Walter Mazzarri non può permettersi distrazioni. Il suo Cagliari aveva cominciato il 2022 nel migliore dei modi ma pare che che la macchina si sia inceppata. Adesso sta a lui risolvere il guasto e ripartire premendo il piede sull'acceleratore. Mancano 8 partite. Il che vuol dire che ci sono ancora 24 punti a disposizione. Vincerle tutte non sarà facilissimo ma non è impossibile. La fortuna aiuta gli audaci e il Cagliari non vede l'ora di scendere in campo per ricominciare a carburare. Adesso, però, si parla solo ed esclusivamente di calciomercato. L'ultima parola, come sempre, spetta a Giulini: ecco che cosa sappiamo!