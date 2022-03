Cagliari Calcio / Mercato: Giulini fa volare i tifosi, si può fare!

La dirigenza rossoblù si è messa all'opera. Mancano 8 partite alla chiusura dei giochi. Bisogna cominciare a pensare al futuro: "si può fare"

C'è chi dice che sia impossibile vederli indossare la maglia del Cagliari ma il calciomercato è imprevedibile e ciò a cui stiamo assistendo ne è la prova. Il presidente Giulini dovrà intervenire in maniera massiccia nella prossima sessione estiva di mercato. La squadra ha giocato un girone d'andata terribile ma ha cominciato il 2022 nel migliore dei modi. Le ultime 3 partite, però, hanno lanciato un segnale d'allarme impressionante. Come se non bastasse, il Genoa è tornato a vincere e la situazione non è mai stata tanto pericolosa. Il primo obiettivo del Cagliari è la salvezza. Il secondo, invece, sarà quello di restaurare la squadra in difesa e soprattutto in attacco. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.

Difesa

Cominciamo dalla difesa. Lovato sta convincendo tutti. Gira voce che il Cagliari proverà a chiedere alla Dea bergamasca il prolungamento del prestito almeno per un altro anno. La trattativa però non sarà facile ed è più che plausibile che Lovato possa rientrare in Lombardia. Di conseguenza, servirebbe un nuovo difensore centrale. Negli ultimi giorni gira voce che sia tornato in voga il nome di Matteo Gabbia. Il 22enne rossonero è sceso in campo soltanto 6 volte in Serie A dall'inizio dell'anno. Ha un contratto fino al 2026 ma potrebbe essere girato in presto al Cagliari nello stesso identico modo in cui è arrivato Lovato. Adesso, però, focalizziamoci sull'attacco...

Attacco

L'ultimissimo nome accostato al Cagliari sarebbe quello di Samu Castillejo. L'attaccante spagnolo ha un contratto fino al 2023 con il club rossonero ed è sceso in campo soltanto 5 volte dall'inizio della stagione. Ha 27 anni e tanta voglia di tornare a vestire una maglia da titolare. Le basi perché il Cagliari possa cercare di instaurare una trattativa con il club allenato da Stefano Pioli ci sono e come. Ma non finisce qui. La rivoluzione in attacco continua: ci sono 4 nomi nel mirino di Capozucca! <<<