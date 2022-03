Cagliari Calcio / Clamoroso: “Potrebbe andare via” – La raffica

Mazzarri crede in questo progetto. Il Cagliari punta in alto e non si pone limiti. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti e anche il presidente Giulini, forse, non può farci nulla.

Insomma, il grande giorno è arrivato! Questa sera il Cagliari scenderà in campo contro i biancocelesti di Sarri. Sarà una partita facile? Assolutamente no ma non lo so neanche per loro. Ma arriviamo al dunque.