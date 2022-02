Cagliari Calcio / Senza sosta! Vuole tentare il colpaccio: sarebbe incredibile

Il Cagliari sta convincendo tutti, anche i più scettici. E' ancora troppo presto per fare previsioni azzardate ma i rossoblù stanno seguendo gli ordini di Mazzarri alla lettera e, per la prima volta, sono fuori dalla zona retrocessione dopo molto tempo.

Il presidente Giulini è soddisfatto del suo operato nel corso dell'ultima sessione di mercato nonostante i tifosi si aspettassero anche un colpo in attacco che, però, non è arrivato. Mazzarri si è rimboccato le maniche e ha dovuto accontentarsi di ciò che aveva. Pereiro è stato chiamato in causa e ha risposto "presente". Ma arriviamo al dunque.