Cagliari Calcio / Ultim’ora: si mette male? Ecco il piano di Mazzarri!

Questo Cagliari vince e convince. Il club rossoblù è rinato dalle proprie ceneri come un'araba fenice e adesso non ha intenzione di allentare il ritmo.

La vittoria contro l'Atalanta ha risollevato gli animi dei tifosi rossoblù che adesso sono più carichi che mai. Il 2022 non poteva cominciare meglio. Gli ingranaggi hanno cominciato a incastrarsi correttamente e la parola d'ordine è una sola: costanza. Ma non è tutto oro quel che luccica. In che senso?