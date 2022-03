Cagliari Calcio / Clamoroso! É tutto vero: arriva una notizia da paura

La notizia ha scosso un po' tutti. Era totalmente inaspettata. Adesso, però, è arrivato il momento di fare i conti con la realtà!

Incredibile — Il Cagliari è concentrato solo ed esclusivamente sul presente. Non è il momento di fantasticare sul futuro o di rimuginare sul passato. Mazzarri ha un obiettivo e i suoi ragazzi lo seguiranno fino alla fine. L'Unipol Domus brillerà, ancora una volta, di rosso e di blu. Lo stadio sarà una bolgia meravigliosa. E' tutto pronto per il prossimo match. Continua ad esserci qualche ballottaggio ma sul 99% della formazione ci sono davvero pochi dubbi. Mazzarri si è già espresso. Il calcio è bello anche e soprattutto perché è imprevedibile. Non sarà un partita facile ma non lo sarà nemmeno per i rossoneri. Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole: andiamo dritti al punto!

É tutto vero

Negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori. Il campionato sta per fermarsi. Dopo questo turno, la Serie A si bloccherà momentaneamente e l'attenzione di circa 60 milioni di italiani sarà tutta rivolta al prossimo match dei campioni d'Europa. Bisogna vincere adesso come mai prima d'ora. Sarà l'ennesima finale. É come se ci ritrovassimo un'altra volta a Wembley. Prima lo scontro contro la Macedonia del Nord (giovedì 24-03 alle 20:45) e dopo, qualora dovesse arrivare una vittoria, bisognerà affrontare la vincitrice di Portogallo vs Turchia. E che cosa c'entra il Cagliari?

Joao Pedro

Il centravanti del Cagliari è stato convocato. Sembra incredibile e (quasi) inverosimile visto il periodo buio dell'attaccante. La lista però parla chiaro e non lascia spazio a possibili interpretazioni. Niente Balotelli, in panchina siederà l'attaccante rossoblù. Nonostante Joao Pedro non timbri il cartellino dal 23 gennaio, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha deciso di puntare anche su di lui. Chissà che questa buona notizia non gli faccia riaccendere qualcosa in cuor suo.