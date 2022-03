Cagliari Calcio – Gira una voce folle su Nandez: “rischia” davvero grosso!

Tutto ha avuto inizio la scorsa estate. Nandez era vicinissimo ai Campioni d'Italia. Conte aveva deciso di cambiare aria e Simone Inzaghi avrebbe preso il suo posto. Hakimi aveva deciso di puntare ancora più in alto e il PSG lo ha accolto a braccia aperte.

Alla fine, però, Nandez è rimasto a Cagliari e i nerazurri hanno puntato tutto su Dumfries. L'esterno olandese non aveva cominciato la stagione nel migliore dei modi ma poi ha preso per bene le misure con il campionato italiano e ha cominciato a pedalare. Ma non ci distraiamo. Adesso si parla di Nandez. Avete sentito?