Calciomercato Cagliari / Come cambierà l’attacco dei rossoblù (a giugno)

Il Cagliari segna poco e subisce troppi gol. Eppure, dando un rapido sguardo alla rosa, ci si chiede come sia possibile una cosa del genere. Non si può puntare il dito solo ed esclusivamente su Mazzarri e su questo, bene o male, siamo tutti d'accordo.

Le strategie, la tattica e l'ultima parola su tutto spettavano a Mazzarri ma erano i calciatori a scendere in campo e dai numeri non si scappa. In 36 partite il Cagliari ha segnato soltanto 33 gol (terzultimo peggior attacco del campionato).