Cagliari – Dopo Despodov, positivi anche Bradaric, Ceppitelli e Cerri

Dopo Kiril Despodov, ci sono altri positivi al coronavirus nel Cagliari: si tratta del centrocampista croato Filip Bradaric (di ritorno in Sardegna dopo il prestito), del capitano e difensore centrale Luca Ceppitelli e del centravanti Alberto Cerri, di rientro dopo i mesi alla Spal. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare. In accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi. Il breve ritiro di Aritzo, d’accordo con il comune della località barbaricina, è stato rimandato alle prossime settimane.