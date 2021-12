Cagliari calcio / Doppio colpo nell’aria ma i tifosi dicono di no!

Gennaio si avvicina e le suggestioni di mercato sono all'ordine del giorno. I nomi sono (quasi) sempre gli stessi ma non mancano le novità e le sorprese d'oltre mare. Il Cagliari deve cambiare rotta. Mazzarri ce la sta mettendo tutta ma lo sforzo in chiave mercato è obbligatorio.

I tifosi sardi, però, chiedono alla loro dirigenza serietà. Sono tanti i nomi accostati al Cagliari e non tutti soddisfano a pieno le richieste della tifoseria rosso blu. Capozucca e Giulini, però, non mollano. L'obiettivo è chiaro. Andiamo dritti al punto.

Negli ultimi giorni, le voci di mercato hanno tirato fuori dal cilindro i nomi di due vecchie conoscenze del nostro campionato. E' impossibile che non ve li ricordiate. Insomma, non perdiamo altro tempo. Uno gioca in Giappone e l'altro... in Grecia. Ecco di chi stiamo parlando <<<