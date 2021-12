Calciomercato Cagliari / Ecco con chi ce l’aveva Capozucca nel post partita

Era da anni che la Serie A non era così competitiva. Gennaio sarà fondamentale per il club rossoblù. Il direttore sportivo Capozucca non l'ha toccata piano e, come sappiamo tutti, ha rilasciato delle dichiarazioni a dir poco scottanti che vi riassumiamo velocemente: "Mazzarri resta sicuramente il nostro allenatore. Su questo non ci sono dubbi nonostante le diverse voci" - prosegue - "Ma andranno via dei giocatori che non si sono dimostrati degni di indossare la maglia del Cagliari". E qui la domanda sorge spontanea...