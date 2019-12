Cagliari: Fabrizio Cacciatore e Charalampos Lykogiannis affaticati

Prosegue la preparazione del Cagliari in vista del match di sabato in casa dell’Udinese. Allenamento pomeridiano per gli uomini di Maran che dopo la parte tecnica ha diviso i suoi in due gruppi di lavoro: uno si e’ dedicato ad esercitazioni di potenza aerobica, l’altro ha giocato una partita a meta’ campo. Fabrizio Cacciatore e Charalampos Lykogiannis, ancora affaticati dalla partita di lunedi’ scorso contro la Lazio, hanno lavorato a parte. Valter Birsa, Lucas Castro e Luca Ceppitelli hanno proseguito il lavoro personalizzato.