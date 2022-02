Calciomercato Cagliari / Fine gara: Mazzarri senza freni! Sanzione in vista?

1 di 2 Mercato e non solo

Quello che sta succedendo è a dir poco incredibile. Il Cagliari è una squadra completamente nuova rispetto a quella che avevamo visto scendere in campo nella prima metà della stagione.

I rossoblù stanno tirando fuori quella grinta e quella cattiveria agonistica utili per fuggire il più lontano possibile dalla zona rossa. La classifica parla chiaro e il calciomercato, per l'ennesima volta, continua ad essere al centro del dibattito. Questa, però, proprio non ce l'aspettavamo.