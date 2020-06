Frattura di due costole per Fabio Pisacane. “Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questo pomeriggio il calciatore, uscito dal campo al 27′ del secondo tempo di Spal-Cagliari, hanno evidenziato la frattura di due costole – si legge in un comunicato del club sardo – Per il difensore ora riposo e terapie specifiche seguito dallo staff medico-sanitario rossoblù”.