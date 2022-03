Calciomercato Cagliari / Giulini ha deciso! Ribalta il centrocampo: vuole lui

Il presidente rossoblù si fida del suo staff e della sua dirigenza. Il campionato va avanti, manca poco e si comincia a pensare al futuro

Il campionato sta entrando nel vivo. Ci avviciniamo al rush finale e il Cagliari è pronto a mettere il turbo. Mazzarri è ancora molto arrabbiato e titubante per il mancato rigore concesso a Lovato. Adesso, però, non c'è tempo per pensare al passato. Gli occhi della squadra sono già rivolti verso il futuro. Prossima destinazione? Dacia Arena! Esatto, il Cagliari scenderà in campo proprio contro l'Udinese di Gabriele Cioffi. Non sarà una partita facile ma non lo sarà nemmeno per i friulani. Il match è stato fissato il 3 aprile ma l'orario deve ancora essere definito. Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Adesso si parla solo ed esclusivamente di calciomercato! Giulini ribalta il centrocampo? Ecco che cosa sappiamo!

Il futuro di Nandez continua ad essere la solita incognita senza risposta. L'infortunio non ci voleva ma la sensazione è che potremmo riuscire a vederlo in campo nelle ultime due giornate. Staremo a vedere... Intanto, gira voce che il Cagliari abbia ricominciato a guardarsi attorno proprio per continuare la ricerca al sostituto dell'uruguaiano. La sua partenza continua ad essere molto probabile e il presidente Giulini non ha intenzione di farsi prendere in contro tempo. C'è un nome...

Stiamo parlando di Lewis Ferguson. Probabilmente vi sembrerà di averlo già sentito e in effetti è così. Non è la prima volta che il centrocampista scozzese viene accostato al Cagliari. Ha 22 anni, è alto 1 metro e 81 cm e milita nell'Aberdeen (squadra scozzese della Premiership). Non è proprio un velocista ma è dotato di grandi caratteristiche offensive. Non è un caso che nell'ultimo match contro l'Hibernian abbia siglato una doppietta regalando la vittoria ai suoi per 3-1. Insomma, c'è addirittura chi dice che alcuni osservatori del Cagliari abbiano assistito di persona alla partita di Ferguson. Ma quanto costa questa ragazzo? Il suo valore di mercato si aggirerebbe attorno ai 2 milioni. Sentiremo parlare di lui e noi, ovviamente, vi terremo aggiornati. Ma non finisce qui. La rivoluzione continua anche in attacco: ci sono 4 nomi! <<<