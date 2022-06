Calciomercato Cagliari | Giulini è una furia: ecco cosa vuole fare adesso

Il presidente del Cagliari non ha ancora digerito la retrocessione. I tifosi non si sono schierati dalla sua parte e il calciomercato rossoblù rimane una grande incognita. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.

Le domande alle quali Giulini dovrà dare una risposta sono davvero tante. E' inutile continuare a parlare di allenatori. Ci troviamo in una situazione di stallo. Al 90% Inzaghi siederà sulla panchina del Cagliari ma non è ancora detta l'ultima parola. Se ne riparlerà in settimana. Nel frattempo, qualcosa sul versante dei calciatori, sia in entrata che in uscita, si è mosso e come!