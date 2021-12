Calciomercato Cagliari / Giulini e la sua nuova pazza idea: colpo di scena!

1 di 4

Calciomercato

Giulini

Il Cagliari, finalmente, è tornato a vincere. Non importa che non siano arrivati i 3 punti in campionato. Serviva una vittoria. Serviva all'ambiente, ai calciatori, alla società e soprattutto serviva a Mazzarri. Prossima fermata? Cagliari vs Udinese: sabato, ore 20:45!

Si scontreranno due squadre che hanno tanto bisogno di punti. L'Udinese ne ha collezionati appena 17 ed è bloccata al 15esimo posto. Per non parlare del Cagliari... Insomma, entrambe le squadre hanno un urgente bisogno di sfruttare la prossima finestra di mercato nel migliore dei modi. Soprattutto in casa Cagliari, sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo. Anzi, più di qualcosa...

Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto. Acquisto in arrivo? Le chiacchiere stanno a zero: ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<