Calciomercato Cagliari / Giulini non ci pensa due volte: assalto immediato

Il presidente Giulini è incontrollabile. Anche Capozucca non trova pace. Il Cagliari "rischia" di essere completamente ribaltato ma, visto l'andamento della prima parte di campionato, forse, non è una cattiva notizia.

I rossoblù hanno un piano e sono intenzionati a portarlo a termine. Sono state fatte delle promosse alla tifoseria e adesso è arrivato il momento di rispettare la parola data. Non parliamo di cessioni. Non solo è terribilmente noioso ma è altrettanto scontato. Sono già ampiamenti noti i nomi di chi non vestirà più la maglia del Cagliari già da gennaio. In entrata, invece, ci sono grandissime novità, soprattutto in attacco.