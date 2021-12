Calciomercato Cagliari / Giulini ribalta completamente tutto: LA RAFFICA

Ciò che sta accadendo a Cagliari è a dir poco inverosimile. Uno scenario del genere era inimmaginabile ma, come ripetiamo spesso, dai numeri non si scappa.

Le statistiche ci sono e ogni tifoso del Cagliari si augura che possano cambiare il prima possibile. La classifica parla chiaro e il prossimo avversario sarà la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri. La società si è apertamente schierata con Mazzarri e il suo futuro, in teoria, non dovrebbe essere in bilico malgrado le tante voci che, invece, affermano il contrario. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto (restauro del reparto, 2 entrano e 2 escono; altri 2 in bilico e un sogno)...