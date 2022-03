Calciomercato Cagliari / Giulini a sorpresa: “ecco chi vuole comprare”

E se il presidente rossoblù facesse sul serio? Questo colpo potrebbe davvero cambiare il futuro del club sardo? Facciamo il punto!

Torna la Nazionale e, di conseguenza, si ricomincia a parlare di mercato. Appena il campionato si ferma è normale sentir nuovamente parlare di suggestioni e idee di mercato per la prossima stagione. Il calciomercato del Cagliari è un'incognita enorme perché tutto (o quasi) dipenderà dal posizionamento finale che il club sardo avrà in classifica. Mancano 8 partite alla chiusura dei giochi. Ci sono 24 punti a disposizione e nessuno, ovviamente, vorrebbe retrocedere. Le regole però le conosciamo tutti. 3 squadre andranno in Serie B e basta soltanto questa parola a far tremare i tifosi del Cagliari. Ma, qualora tutto dovesse andare per il meglio, attenzione all'attaccante partenopeo... Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.

Non solo la scorsa estate, ma soprattutto nell'ultima sessione di mercato, Andrea Petagna era stato accostato al Cagliari (e non solo). Girava voce che anche il Venezia lo stesse tenendo sotto strettissimo monitoraggio. Alla fine, però, Petagna è stato chiamato a prendere il posto di Osimhen per diverse partite. Ha fatto il suo e lo ha fatto bene. Come al solito, però, dai numeri non si scappa. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. In che senso?

Dall'inizio della stagione il centravanti partenopeo è sceso in campo ben 21 volte. Ad un occhio poco attento, però, potrebbe sfuggire il fatto che l'attaccante ha totalizzato soltanto 501 minuti di gioco (3 gol). Dal canto suo, Petagna ha 26 anni e pensa di meritarsi una maglia da titolare. Nel club partenopeo è stato preso per essere il primo sostituto di Osimhen ma è stanco di essere la "ruota di scorta". Vorrebbe che i riflettori fossero puntati anche e soprattutto su di lui. Vorrebbe tornare in Nazionale e per farlo deve segnare. Per segnare, però, deve giocare. Insomma, Petagna ha un valore di mercato di circa 13 milioni di euro. Una cifra non bassa ma ci sono tutte le basi perché il Cagliari possa tentare il colpaccio. Ovviamente, come facciamo sempre, vi terremo aggiornati sulla vicenda. Ma non finisce qui. Capozucca non si pone limiti e sogna in grande! <<<