Calciomercato Cagliari – Izzo si allontana ma Capozucca ha un piano B!

La difesa del Cagliari fa acqua da tutte le parti. I gol subiti continuano ad essere tanti e Cragno non riesce a fare tutto da solo. Anzi, questa volta probabilmente anche lui avrebbe potuto fare qualcosa di più.

Gennaio si avvicina e il calciomercato è alle porte. Capozucca e Giulini si stanno guardando intorno. Bisogna agire prima che sia troppo tardi. Le suggestioni non mancano e, a dire il vero, un nome in particolare ci sarebbe. Ovviamente, come avrete capito, stiamo parlando del reparto difensivo. E Izzo?