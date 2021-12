Calciomercato Cagliari – Joao Pedro fa tremare i tifosi | Scatta l’allarme

Oggi si scende in campo. Cagliari-Udinese: ore 20:45. La classifica parla chiaro e non lascia spazio a diverse interpretazioni. Il club sardo occupa il terzultimo posto. Il Genoa ha perso di nuovo e adesso Mazzarri e i suoi ragazzi hanno l'occasione di uscire dalla zona retrocessione.

Ovviamente, lo Spezia dovrebbe perdere contro l'Empoli perché ciò accada. D'altro canto, non bisogna sottovalutare l'Udinese. I friulani vengono da un 4-0 pulito contro il Crotone in Coppa Italia e sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote di Mazzarri. Anche in casa bianconera la vittoria non si vedeva da un po'. L'ultima risale al 7 novembre. Ma andiamo dritti al punto. Che cosa c'entra Joao Pedro?