Calciomercato Cagliari / La panchina cambia volto? Giulini ha deciso!

Le statistiche parlano chiaro. Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite. La classifica sta cominciando a spaventare la dirigenza rossoblù. La matematica non ha ancora decretato il verdetto definitivo ma non manca molto. Nessuno discute l'impegno dei ragazzi di Mazzarri in campo. Quello che mancano, però, sono i punti. Quindi?