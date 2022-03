Calciomercato Cagliari / La rivoluzione continua: 6 nomi a rischio partenza

Mentre la Serie A attende con ansia di riprendersi la scena, il Cagliari si sta allenando in vista del prossimo match proprio contro l'Udinese di Gabriele Cioffi. Mazzarri non può ancora cantare vittoria. Anzi, il lavoro da fare è ancora tanto e il tempo scarseggia. Mancano soltanto 8 partite alla fine dei giochi.

Nel frattempo, anche la dirigenza del Cagliari sta premendo il piede sull'acceleratore. Non bisogna mai dimenticarsi che il calciomercato si fa in entrata ma anche (e soprattutto) in uscita. Ci sono troppi nomi in bilico e questa vicenda merita la giusta attenzione. Ennesima rivoluzione in vista?