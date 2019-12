Cagliari: le ultimissime, Cacciatore fuori uso

Fuori causa anche Fabrizio Cacciatore nel Cagliari che prepara la sfida all’Udinese. Il terzino destro rossoblu’, infatti, si e’ bloccato per un affaticamento muscolare lamentato gia’ al termine della gara contro la Lazio lunedi’ sera alla Sardegna Arena. Al suo posto e’ pronto Farago’ che battera’ in volata la concorrenza di Mattiello, mentre in mezzo al campo tocchera’ a Ionita fare le veci dello squalificato Nandez. Il moldavo lascera’ il ruolo di mezz’ala sinistra a Rog pronto a riprendere il posto in squadra dopo il turno di stop disciplinare della settimana scorsa. In attacco spazio ancora a Simeone che sara’ supportato da Nainggolan e Joao Pedro per cercare di scardinare la difesa dell’Udinese.