Cagliari, Maran a rischio esonero: per la successione Guidolin, Canzi o Stramaccioni

La sconfitta del Cagliari contro la Roma per 4-3 e l’allungarsi delle gare senza vittoria in Serie A a 11 potrebbe aver convinto definitivamente la società rossoblù a prendere una scelta drastica. Il club sta valutando in queste ore il futuro del tecnico Maran, ma non si tratta di una decisione scontata.

La decisione sul futuro di Maran potrebbe però arrivare già in serata. La difficoltà principale per i sardi al momento è quella di individuare e accordarsi con un traghettatore da qui a fine stagione per poi ripartire dal prossimo campionato con una nuova guida tecnica. I nomi più caldi come papabili sostituti di Maran al momento sono quelli di Andrea Stramaccioni e Francesco Guidolin. Ma il Cagliari starebbe vagliando anche la promozione di Max Canzi, attuale tecnico della Primavera che ha sorpreso tutti portando i rossoblù in questo campionato alle spalle della capolista Atalanta.

FONTE Gazzetta.it