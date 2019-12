Cagliari, Maran ora vuole punti con l’Udinese

La Lazio ha vinto a Cagliari nel recupero, i sardi ora recriminano ma mister Marn già guarda all’Udinese per l’ultima partita del 2019: “In alcune gare dove ci sono state due o tre interruzioni per il ricorso al VAR il recupero non era così ampio, mi auguro che il regolamento venga applicato anche in altre occasioni così come fatto oggi. Sicuramente c’è stata molta fiscalità. Andiamo a Udine a giocarci questa gara con la rabbia e la fame che ci deve derivare dalla serata odierna. Sappiamo di avere le qualità per far bene, non dobbiamo abbatterci ma anzi trovare nuove energie per riscattarci subito e regalare a noi e alla nostra gente delle feste felici”.