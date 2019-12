Cagliari, Maran:”Abbiamo avuto più occasioni dell’Udinese”

Il tecnico rossoblù ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta al Friuli:

“Un peccato perdere così, perché abbiamo avuto più occasioni dell’Udinese e non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo avuto molte più occasioni, purtroppo, nel momento in cui siamo riusciti a pareggiare abbiamo preso la seconda rete su una palla in una situazione sfavorevole. Dispiace perché era una partita giocata su un campo molto difficile in un terreno di gioco penalizzante. Detto questo la squadra ha cercato di fare la sua partita, magari meno precisa di tante altre volte. Volevamo chiudere il 2019 con un risultato positivo e tornare a fare punti, per noi e per i nostri tifosi, chiudere con due sconfitte ci infastidisce”.